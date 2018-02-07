الداعية سلمان العودة يتصل بنجله من سجن ذهبان.. وهذا ما قاله له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عبدالله العودة، الباحث في جامعة ييل الأمريكية ونجل الداعية السعودي سلمان العودة، إن والده اتصل به من سجنه وأخبره أنه بخير وعافية.

وكان صحفي سعودي يُدعى عبد العزيز قاسم قد زار العودة في سجن ذهبان الأسبوع الماضي ونقل عنه قوله إنه بأتم الصحة والعافية، وإن كل ما في الموضوع أن "عقاريَ الكوليسترول والضغط تأخرا عله في البداية." وقد ردّ نجل العودة عبدالله في حينها، على ما نُقل عن والده قائلاً إنه لم يكن يعاني من مشكلة ضغط الدم، قبل السجن ناشراً مقطع فيديو قديم له يتحدث فيه عن صحته.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء، أكّد عبدالله أن والده الموقوف في سجن ذهبان بخير، قائلاً: "اتصل الوالد اليوم من سجن ذهبان وهو الآن بخير وعافية الحمدلله، أسأل الله أن يتمم عليه بالفرج العاجل."

يشار الى أن نجل الداعية السعودي كان قد قال قبل نحو أسبوعين إنه "مضت أيام على خبر رؤية والده في المستشفى، ولم يكن قد ُسمح له بالتواصل مع عائلته.

يذكر أن عبد العزيز قاسم ذكر كان قد ذكر في مقالته بموقع "أنحاء" الإلكتروني أن أحد الشيخين الذين كانا برفقته فتح موضوع التهم الموجهة للعودة، قائلاً إنه تكلم فيها وأبان عن وجهة نظره، لكن الصحفي قال إنه سيتجاوز ذكرها، لأن الشيخ المرافق وعد سلمان بنقل وجهة نظره للمسؤولين وولاة الأمرـ على حد تعبيره.

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