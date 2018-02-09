السيسي يتابع "العملية الشاملة".. والداخلية تعلن إحباط "مخطط إخواني" ضد الانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، أنه يتابع جهود الجيش والشرطة لتطهير مصر من الإرهاب، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش المصري عن بدء "العملية الشاملة سيناء 2018" لمحاربة الإرهاب.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.. ودائماً تحيا مصر". وجاء ذلك بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي عن "قيام القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب للدرجة القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية".

وقال الرفاعي، في البيان الأول عن العملية، إن "قوات إنفاذ القانون بدأت صباح اليوم تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل".

وأضاف أن ذلك يأتي "إلى جانب تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التي يتواجد بها بؤر إرهابية، وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي".

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في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، عن "إحباط مخطط" لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، المقررة في مارس/ آذار المقبل، متهمة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء هذه المخططات. وقالت الوزارة إن "قطاع الأمن الوطني رصد صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج، لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة حسم، إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة".

وأضافت أن الأوامر كانت "لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد". وتابعت بالقول إن قوات الأمن اعتقلت 14 عنصرا من حسم وقتلت 3 آخرين منهم إثر تبادل إطلاق النار.