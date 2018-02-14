الكويت: التعهدات المالية بمؤتمر إعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، بأن التعهدات المالية في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأربعاء.

وقد شارك الاتحاد الأوروبي بمبلغ 400 مليون دولار على هيئة مساعدات إنسانية في العراق، كما شاركت تركيا تعهدها بقيمة خمسة مليارات دولار على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية فيما أعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بتقديم 1.5 مليار دولار لاعادة الاعمار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية ولتمويل الصادرات السعودية للعراق.

كما شاركت بالتعهدات المالية كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وفنلندا وماليزيا والصندوق العربي للانماء.

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وقد أقيم هذا المؤتمر برئاسة خمس جهات: الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي، وانعقد على ثلاثة محاور أساسية: هي اعادة الاعمار وتنمية الاستثمار ودعم الاستقرار في البلاد وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف اطياف المجتمع العراقي وتحقيق المصالحة الوطنية.

وذكر الوزير بأن هذه التعهدات المالية أتت بسبب مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و511 صدوقاً ومؤسسة مالية و107 منظمات غير حكومية و1850 ممثلاً عن القطاع الخاص.

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هذا وقد ذكر وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، الثلاثاء، بأن العراق سيحتاج 88.2 مليار دولار لإعادة تعمير بعض أجزاء البلاد بعد الأضرار التي تسببت بها الحرب ضد تنظيم "داعش"، مضيفاً ببيان رسمي: "22.9 ملياراً سيحتاجها العراق على المدى القصير، و65.4 مليار دولار على المدى المتوسط."

وستخصص الأموال لإعادة تعمير وإصلاح المناطق التي أحكم "داعش" السيطرة عليها، من بينها الموصل، التي تعد ثاني أكبر مدينة بالبلاد، والتي أحكم التنظيم سيطرته عليها في يونيو/حزيران عام 2014، وفقاً للبيان المنشور.