عائلة سلمان العودة تزوره لأول مرة منذ توقيفه.. وهذا ما قاله نجله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استطاعت عائلة الداعية السعودي سلمان العودة زيارته لأول مرة في سجن ذهبان، منذ توقيفه في سبتمبر الماضي، وذلك حسبما ذكر نجله عبدالله.

وأوضح عبدالله في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن العائلة اطمأنت على صحة الشيخ وأنه بحالة طيبة ومفعم بالحياة كعادته، على حد وصفه.

وأضاف نجل العودة في تغريدته أن الأجواء إيجابية، متمنياً أن يكون الأسوأ قد انتهى.

وكان عبدالله العودة قد قال قبل أسبوع تقريبا إن والده اتصل به من سجن ذهبان وهو بخير وعافية، متمنيا أن "يتمم الله عليه بالفرج العاجل."

يذكر أن العودة، وهو أحد أبرز رجال الدين في السعودية، كان قد أوقف في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها."