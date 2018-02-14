ولايتي: قوات إيران أتت لسوريا بطلب من "الحكومة الشرعية"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن الوجود العسكري الإيراني على الأراضي السورية أتى بطلب من "الحكومة الشرعية لسوريا"، وفقاً لما ذكره بمقابلة مع وكالة "إسنا" الرسمية، الأربعاء.

وقال ولايتي: "یجب علی أولئك الذین یتواجدون في سوریا دون إذن من حکومتها القانونیة الإنسحاب من هذا البلد وليس إيران" في ردٍّ له على تعليقات وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون.

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وقد شدد تيلرسون، الأربعاء، على انسحاب القوات المدعومة من إيران من سوريا، حيث شعرت الحكومة الأمريكية "بقلق عميق" حول مواجهة أخيرة بين إيران وإسرائيل.

وكانت إسرائيل أعلنت، السبت، عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية وشن غارات على "مواقع إيرانية" في سوريا، بينما أسقطت قوات النظام السوري مقاتلة إسرائيلية طراز "F16" بصاروخ تعتقد السلطات الإسرائيلية أنه روسي الصنع، التفاصيل عبر الرابط.