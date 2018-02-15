تيلرسون يحث حزب الله على "الانسحاب والتوقف عن كافة نشاطاته بالمنطقة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حث وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الحكومة اللبنانية على "دعم التزام لبنان بفصل نفسه عن الصراعات الأجنبية،" من ضمنها حزب الله الذي قال إن الولايات المتحدة تعتبره "تنظيماً إرهابياً،" وفقاً لتصريحاته خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، الخميس.

وأضاف تيلرسون قوله: "أفعال حزب الله وأسلحته المتزايدة وانخراطه في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان ويتسبب بآثار بتهديد الاستقرار في المنطقة."

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وقال تيلرسون إن تدخل ميليشيات حزب الله في التوتر المتزايد بالمنطقة، أدى إلى وقوع المزيد من الخسائر لسكان تلك الدول، ودعا حزب الله إلى "الانسحاب والتوقف عن كافة نشاطاته في الخارج من أجل المساعدة بتقليل التوتر في المنطقة."

وأضاف قائلاً: "وجود حزب الله في سوريا تسبب فقط بزيادة تدفق الدماء، ورفع نزوح الأشخاص الأبرياء، ودعم نظام الأسد البربري، ووجوده في العراق واليمن ساهم بسكب الوقود على العنف وولّد التوتر بالمنطقة، وتبعات تدخل حزب الله في النزاعات البعيدة، والتي لا تمتّ بصلة للبنان، يُشعر بأثرها هنا."

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