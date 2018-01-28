بعد جدل راتب نصرالله.. تعرّف على راتب قاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة التي أثارها زعم أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، أن راتبه لا يتجاوز 1300 أو 1400 دولار يقتطع منها أيضا مبالغ لـ"دعم المقاومة"، وما رافقها من تعليقات ساخرة ومشككة بسبب الإنفاق الإيراني المرتفع على الحزب، خرج قيادي في الحرس الثوري الإيراني ليعلن أن مرتب قائد ما يعرف بـ"فيلق القدس" قاسم سليماني، يقل عن ذلك.

وبحسب تقرير مصور أعدته وكالة "فارس"، يمكن سماع القائد بالحرس الثوري حميد شفيعي، وهو يتحدث عن مبلغ المرتب الشهري الذي يتقاضاه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني: "سرب البعض إشاعة أن راتب سليماني يبلغ 50 مليون تومان، ولكنني رأيت وصل استلام مرتبه الذي لا يتجاوز خمس ملايين و700 ألف تومان (1250 دولارا)."

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وتنفق إيران، وفقا للتقديرات الغربية، مليارات الدولارات على دعم أذرعها الأمنية والعسكرية في داخل البلاد وخارجها، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات حول تصريحات نصرالله التي جاءت قبل أسابيع.

وجاءت الأنباء عن راتب سليماني ضمن تقارير أعدتها وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري في ذكرى مرور 20 عاما على توليه مهمة قيادة فيلق القدس. ويبلغ سليماني من العمر 61 عاما، وهو من مواليد كانت في مدينة رابُر التي تبعد 175 كم من مدينة كرمان مركز محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران.

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