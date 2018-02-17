جيش مصر يعلن قصف ثمانية أهداف جواً بسيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية عن قصف ثمانية أهداف "للعناصر الإرهابية" جواً في عملية "سيناء 2018" العسكرية، في بيان رسمي ظهر بصفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر فيسبوك العقيد تامر الرفاعي، السبت.

وذكر البيان بأن القوات الجوية استهدفت ثمانية "أهداف للعناصر التكفيرية"، والقضاء على ثلاثة أفراد بالإضافة إلى " تدمير سيارة دفع رباعى مجهزة برشاش نصف بوصه."

كما نشر مقطع فيديو برفقة البيان المنشور عبر صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة بفيسبوك:

كما أعلنت القوات المسلحة المصرية عن "قضائها" على أربعة "من العناصر التكفيرية المسلّحة" بعد العثور على بندقيتين آليتين بحوزتهم وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وذكر البيان التاسع للقوات المسلحة بإلقاء القبض على 408 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وورد في البيان بأن العملية، التي أعلن عن إطلاقها اولاً في مطلع فبراير/شباط الحالي، تتركز بشمال ووسط سيناء وستركز على "فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية."

وياتي هذا بعد يوم فقط من غعلان القوات قصف 68 هدفاً بالمدفعية والقبض على 224 مشتبهاً به ضمن العمليات العسكرية الموسعة التي ينفذها الجيش في منطقة وسط وشمال سيناء.