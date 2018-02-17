جيش مصر يعلن قصف ثمانية أهداف جواً بسيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية عن قصف ثمانية أهداف "للعناصر الإرهابية" جواً في عملية "سيناء 2018" العسكرية، في بيان رسمي ظهر بصفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر فيسبوك العقيد تامر الرفاعي، السبت.
وذكر البيان بأن القوات الجوية استهدفت ثمانية "أهداف للعناصر التكفيرية"، والقضاء على ثلاثة أفراد بالإضافة إلى " تدمير سيارة دفع رباعى مجهزة برشاش نصف بوصه."
كما نشر مقطع فيديو برفقة البيان المنشور عبر صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة بفيسبوك:
البيان التاسع للقيادة العامة للقوات المسلحة .
البيان التاسع للقيادة العامة للقوات المسلحة ...
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إستمراراً لنجاحات أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية فى العملية الشاملة " سيناء 2018 " بشمال ووسط سيناء فى فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية :
- قامت القوات الجوية بإستهداف عدد (8) أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل ، والقضاء على عدد (3) فرد تكفيرى وتدمير سيارة دفع رباعى مجهزة برشاش نصف بوصه .
- رصد وإستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على (4) من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة ، عثر بحوزتهم على عدد (2) بندقية آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير .
- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (45) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات .
- تدمير عدد (158) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الإتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الإنفجار والمواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة ، وضبط أكثر من (7) أطنان من المواد المخدرة .
- ضبط وتدمير عدد (7) سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية ، وعدد(32) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.
- القبض على عدد (408) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إستمرت القوات البحرية فى تنفيذ مهامها المخططة وتأمين المسرح البحرى من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر ، وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 ، فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لعدد (586) كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية فى الإتجاهين الغربى والجنوبى ، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية بعدد (99) بندقية خرطوش و(400)ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة .
وفى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتنظيم الأوضاع الأمنية والقانونية للمواطنين المقيمين بشمال ووسط سيناء تقوم الأجهزة المختصة بإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ، إستخراج رخص القيادة وسير المركبات والدراجات النارية .Posted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة on Friday, February 16, 2018
كما أعلنت القوات المسلحة المصرية عن "قضائها" على أربعة "من العناصر التكفيرية المسلّحة" بعد العثور على بندقيتين آليتين بحوزتهم وعبوة ناسفة معدة للتفجير.
وذكر البيان التاسع للقوات المسلحة بإلقاء القبض على 408 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وورد في البيان بأن العملية، التي أعلن عن إطلاقها اولاً في مطلع فبراير/شباط الحالي، تتركز بشمال ووسط سيناء وستركز على "فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية."
وياتي هذا بعد يوم فقط من غعلان القوات قصف 68 هدفاً بالمدفعية والقبض على 224 مشتبهاً به ضمن العمليات العسكرية الموسعة التي ينفذها الجيش في منطقة وسط وشمال سيناء.
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