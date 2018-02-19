تشييع جثمان فلسطينيين قتلا بقصف إسرائيلي بغزة

القدس (CNN)-- شيّع الأحد جثمان فلسطينيين قتلا بقصف جوي إسرائيلي على قطاع غزة ليلة السبت، بعد جرح أربعة جنود إسرائيليين بجهاز تفجيري بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وتعد هذه أكثر الصدامات جدية منذ نهاية حرب غزة عام 2014، وقد قتل سالم محمد صباح 17 عاماً، وعبد الله أيمن الرميلات، 15 عاماً، ليلة السبت عندما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات الجوية وقفص بالدبابات على قطاع غزة، وفقتً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية إن الضربات أصابت 18 هدفاً لحركة حماس، من بينها ما أطلقت عليه تسمية "نفق للهجمات الإرهابية" في حي الزيتون جنوب غزة؟

وأتت الضربات استجابة لانفجار عبوة بالقرب من الحدود مع غزة، السبت، ما أدى إلى جرح أربعة إسرائيليين، اثنان منهما تعرضا لجروح بالغة، وفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلي، ولم يتضح مباشرة هوية المسؤولين عن الهجوم.

من داخل نفق حماس المدمّر من قبل إسرائيل

وحمّل الجيش الإسرائيلي، في بيان له، حركة حماس مسؤولية الهجوم وتبعاته بالإضافة "لكل شيء يحصل داخل قطاع غزة ومنه، وفوق أرض القطاع وتحته."