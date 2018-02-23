الجبير: قطر كدولة وكقضية صغيرة جدا.. وإيران الخطر الأكبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، دولة قطر والأزمة معها بأنها "صغيرة جدا"، واعتبر أن إيران هي "الخطر الأكبر على المنطقة وربما العالم"، مؤكدا أن المملكة ستواصل محاربة الإرهاب والتطرف.

وقال الجبير، في كلمة خلال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الإفريقي، في بروكسل، إن "قطر كدولة وكقضية صغيرة جدا فهي ليست بالمسألة المهمة، لدينا قضايا أكبر نهتم بها كالاستقرار في العراق وسوريا وليبيا وإيران والقضاء على التطرف والإرهاب". وأضاف: "نطالب قطر بوقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون الدول المجاورة".

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وكرر الجبير اتهاماته لإيران بأنها تهدد استقرار المنطقة، قائلا إن "إيران الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة وربما على العالم". وأكد الجبير أن اليمن "قضية معقدة". وقال: "لم نسعى للحرب فيها"، مضيفا أن "الحوثيين قوضوا أكثر من مرة جهود الحل في اليمن"، وفقا لما نقله حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر.

وشدد الجبير على أن السعودية تعمل مع جميع دول العالم لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف. وقال إن "المملكة من الدول الرائدة في محاربة الإرهاب والتطرف وسنحاربهما بكل ما نستطيع"، مشيرا إلى أن السعودية تدعم القوات المشتركة في دول الساحل من أجل القضاء على الإرهاب.