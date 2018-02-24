حماس تتهم الجبير بـ"التحريض" و"تشويه المقاومة": تصريحاته مسيئة للسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت حركة حماس الفلسطينية، السبت، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بـ"التحريض" ضدها و"تشويه" المقاومة الفلسطينية وتشجيع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وقالت حماس، في بيان، إنها "تستنكر استمرار الجبير في التحريض على الحركة ووصفه إياها بالمتطرفة تضليلا للرأي العام وتشويها لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة، والذي لا يعكس مزاج الشعب السعودي ولا يتوافق مع مواقف السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".

وأضافت حماس أن "هذه التصريحات من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله". ودعت حماس إلى "وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".

وكان الجبير أشار إلى حركة حماس ضمن اتهامه لقطر بدعم الجماعات الإرهابية، خلال كلمة له بالبرلمان الأوروبي، الخميس الماضي. وقال الجبير إن قطر أوقفت تمويلها لجبهة النصرة وحركة حماس، مما سمح للحكومة الفلسطينية أن تسيطر على قطاع غزة.