محمد بن راشد يطلق "صناع الأمل 2".. المكافأة مليون درهم وهذه شروط الوظيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "صنّاع الأمل"، بمكافأة تبلغ قيمتها مليون درهم (272 ألف دولار).

وأذكر موقع الشيخ محمد بن راشد أنها "أكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتكريس واقع أفضل في حياة الناس من حولهم، وصناعة الفرق في حياة الناس".

وأضاف الموقع أن "المبادرة تسعى إلى جمع عشرات الآلاف من قصص الأمل في الوطن العربي من خلال تقصي قصصهم عبر التقديم على الموقع الإلكتروني www.ArabHopeMakers.com، وإلقاء الضوء على صنّاع هذه الآمال وأصحاب المشاريع والبرامج النبيلة، ورصد جهودهم والاحتفاء بها".

وأوضح الموقع أن "المبادرة تستهدف أي شخص أو فريق أو جهة لديهم مبادرة أو مشروع خدمي أو تطوعي أو تعليمي أو صحي أو بيئي أو تعليمي أو تثقيفي أو توعوي أو تنموي يهدف إلى خدمة فئة أو شريحة خاصة في المجتمع المحلي أو الارتقاء بواقع العيش ضمن بيئة بعينها وتحسين جودة الحياة".

وقال الشيخ محمد بن راشد إن "صناع الأمل في وطننا العربي هم صناع الحضارة وهم صناع المستقبل"، مؤكداً أن "في كل إنسان بذرة خير، وكل شخص لديه القدرة على المساهمة الإيجابية، وصناعة الأمل في عالمنا العربي هي مهمة حضارية".

وأضاف أن "هناك الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون بصمت من أجل إسعاد الآخرين دون أن ينتظروا أي مقابل، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يستحقون التكريم"، وتابع بالقول: "سنظل نحارب اليأس والتشاؤم في عالمنا العربي بآلاف القصص الاستثنائية وآلاف الأفراد من صناع التغيير الإيجابي"، مشيرا إلى أن: "أجيالنا بحاجة لقدوات من صناع الخير، وهناك موجة إحباط في عالمنا العربي لا بد من محاربتها".

ودعا الشيخ محمد بن راشد جميع أبناء الوطن العربي إلى "الانضمام لرحلة الأمل والعطاء والبناء"، قائلا: "كل واحد قادر على أن يعطي، ولديه ما يعطيه". وأضاف: "سنعمل مع صناع الأمل وندعم رسالتهم الإنسانية، ونساعدهم على فعل الخير، ونبرزهم نماذج ونجوماً في مجتمعنا العربي". وتابع بالقول: "صناع الأمل ستكون مدرسة يتخرج منها كل عام الآلاف من صناع التغيير الإيجابي في المجتمعات".

وجاء في تغريدة عبر حساب الشيخ محمد بن راشد على تويتر أن "الوظيفة: صانع أمل، الجنسية: عربي، العمر: غير محدد، الخبرة العملية: عمل سابقا أي خدمة إنسانية أو مجتمعية، المهارات: لديه نظرة إيجابية للحياة، اللغة: يتقن لغة العطاء قراءة وكتابة، المكافأة: مليون درهم