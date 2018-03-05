ضجة في مصر بعد حبس الإعلامي خيري رمضان على خلفية روايته عن "معاناة زوجة ضابط شرطة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت قضية التحقيق مع الإعلامي المصري خيري رمضان، مقدم برنامج "مصر النهاردة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ضجة واسعة ودفعت بعض الاعلاميين للمطالبة بحل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.

وكانت النيابة المصرية قد قررت الأحد حبس رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإساءة إلى الشرطة، في إحدى حلقات برنامجه.

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الإعلامي المصري كان قد ذكر في برنامجه في فبراير / شباط أن زوجة أحد ضباط الشرطة أخبرته عن معاناتها ومعاناة زوجات وأسر ضباط الشرطة، بسبب ضعف رواتبهم، ناقلاً عنها قولها إنها تفكر في العمل كخادمة للإنفاق على الأسرة.

من جهته، طالب الإعلامي عمرو أديب وزارة الداخلية بحل القضية ودياً، قائلاً: "إحنا مقدرين أن رجال الشرطة زعلانين.. لكن يمكن حل الأمر داخل العيلة الواحدة."

كما قال الإعلامي يوسف الحسيني إن رمضان لم يكن يتواني عن دعم أي شخص يطلب مساعدته، متمنياً الوقوف الى جانبه والتدخل بالوساطة من أجل رأب صدع ما أو لخلق مصالحة مع الداخلية المصرية، على حد تعبيره.

وعلى مواقع التواصل، برز وسم يحمل إسم الاعلامي المصري بين الوسوم الأكثر تداولاً على تويتر في مصر، وفيما يلي بعض الآراء من روّاد الموقع.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.