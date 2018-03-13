ولي العهد السعودي يلتقي ترامب في 20 مارس بواشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البيت الأبيض الاثنين إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العشرين من مارس/ آذار الجاري في واشنطن.

وذكر بيان البيت الأبيض أن اللقاء سيتضمن مناقشة السبل المختلفة لتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، خصوصا في مجالات الأمن والاقتصاد.

وكان ولي العهد السعودي قد زار مؤخرا بريطانيا، وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقيات واستثمارات بلغت قيمتها ١٠٠ مليار دولار في عشر سنوات.

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والتقى محمد بن سلمان خلال الزيارة كلا من الملكة اليزابيث ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.