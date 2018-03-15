عكاشة للمصريين: هناك من يجهّز لمصيبة كبرى.. وأنتم أمام إمتحان حاسم

دبي، الإمارات العربية المتحد (CNN) -- بعد غياب لحوالي عامين، ظهر الإعلامي المصري توفيق عكاشة مجدداً معلناً تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً المصريين الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومحذراً من "مصائب كبرى" يتم تجهيزها لمصر، على حد تعبيره.

عكاشة الذي أطلّ عبر برنامج جديد على موقع "يوتيوب" ببرنامج يحمل اسم "كلام جديد"، قال إنه لولا شجاعة السيسي وإيمانه بأنه يعمل من أجل مصر ما كانت الأوضاع على ما هي اليوم، مضيفاً أن هناك فرق كبير جداً بين بلاده وعدد من الدول العربية التي شهدت أحداث "الربيع العربي" كسوريا وليبيا وتونس واليمن.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تقبض على زمام الأمور بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة والشرطة والقضاء والمخابرات العامة.

عكاشة، الذي قال إنه عاش خلال الفترة الماضية فترة تصوّف وزهد فى الدنيا، اشار الى أن المصري يعيش اليوم واحدة من أسوأ الظروف الاقتصادية، لكن المشكلة يتحملها المواطن على حد تعبيره، حيث أن هناك 103 ملايين مصري ينتظرون كفالة الدولة، فيما السيسي كان مؤمنا بأنه "سيعيد بناء مصر الحديثة."

وتابع: "اكتفينا بالجلوس على مقاعد المشاهدين لكي نشاهد كيف يبني السيسي قواعهد مجد مصر وحده."

وحول ما يجري في سيناء، قال عكاشة إنها حرب بكل ما في الكلمة من معنى ولا تقل شأناً عن حرب أكتوبر، واصفاً الاتفاقيات الاستثمارية التي وُقعت بأنها انتصار سيتوقف عنده التاريخ حول أهمية تطهير سيناء من الإرهاب، لتكون "قاطرة الاقتصاد المصري."

الإعلامي المصري المثير للجدل قال إنه استفزه تقرير المندوب السامي للأمم المتحدة عن مصر والانتخابات الرئاسية، مشيراً الى أنه استشعر بأن هناك خطر كبير قادم وأن هناك تمهيد لعدم الاعتراف بالانتخابات. وأضاف أنه يراد لمصر أن تكون دولة رخوة ضعيفة، لتتحول الى دولة شبيهة بسوريا أو ليبيا...

يذكر أن قناة "الفراعين" الفضائية مازالت متوقفة لظروف مادية وأمور ادارية بينها وبين مدينة الانتاج الإعلامى والمنطقة الحرة الإعلامية، بحسب ما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك، وقد أشارت إلى أن نجل عكاشة، يتولى مهمة تصوير وإخراج حلقاته الجديدة لتكون جاهزة للعرض.