دهقان: الجيش الإيراني سيرد على أي تهديد بشكل ساحق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون العسكرية العسكرية، الخميس، أن الجيش الإيراني في أعلى درجات التدريب الذي يمكنه من الرد بـ"شكل ساحق" على أي تهديد.

وقال دهقان إن "العام الإيراني الحالي (الذي ينتهي بـ20 مارس/ آذار الحالي) كان عاما ناجحا بشكل كبير نظرا إلى الإنجازات العسكرية التي حققتها إيران في مجال الصناعات الدفاعية وفي مجال التواجد الإقليمي المتمثل بالانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة خلال هذا العام".

وأضاف: "بشكل أكيد فإن الشعب الإيراني يُدرك أن العدو لم يترك مجال إلا وتدخل عبره. ولذلك فإن القوات المسلحة الإيرانية لم تدخر أي جهد من أجل رفع مستوى الردع، واليوم وصلنا إلى مرحلة من القدرة على التصميم وإنتاج القطعات العسكرية في أقل فترة زمنية ممكنة. وأصبحت قواتنا المسلحة اليوم في أعلى مستوى التدريب والجهوزية الذي يُمكنها من الرد بشكل ساحق على أي تهديد".

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ورأى دهقان أن "أهم قاعدة تستند إليها قوة القوات المسلحة الإيرانية هي قاعدة الوعي للشعب الإيراني". وقال إن "هذا الشعب استطاع أن يتعرف على عدوه وأن يفهم مؤامراته وأن يواجه دسائسه، وفي هذا السياق فلطالما واجهت مخططات العدو الفشل".

وأضاف: "لا يوجد اليوم تنظيم يُدعى بداعش فقد استطاعت القوات الشعبية والجيشين العراقي والسوري بالتعاون الاستشاري معنا من تطهير المنطقة من رجس داعش وأن يطهروا المنطقة من هذا الكيان المنتج من قبل أمريكا والكيان الصهيوني".

وتابع بالقول: "مع كل الأحاديث التي أطلقوها حول مكافحة هذا التنظيم الإرهابي فقد ثبت لشعبنا وشعوب المنطقة بأنهم كانوا في نفس الخندق لداعش وقدموا لهم المساعدات العسكرية واللوجستية، بعبارة أخرى فقد كانت أمريكا، والكيان الصهيوني، والسعودية بمثابة الأب الروحي لهذا التنظيم الإرهابي"، على حد تعبيره.