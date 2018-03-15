محمد بن سلمان: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة مع قناة "CBS" الإخبارية الأمريكية.

وردا على سؤال عن سبب المنافسة بين إيران والسعودية في المنطقة، قال الأمير محمد بن سلمان إن "إيران ليست منافسا للسعودية. جيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي. الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني. إيران بعيدة جدا عن أن تكون مساوية للسعودية".

وحول وصفه للمرشد الإيراني علي خامنئي بأنه "هتلر جديد"، قال ولي العهد السعودي: "بكل تأكيد". وأضاف أن خامنئي "يريد التوسع. يريد خلق مشروعه الخاص في الشرق الأوسط بدرجة تشبه كثيرا هتلر في ذلك الوقت. العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد رؤية الأحداث نفسها تتكرر في الشرق الأوسط".

وبسؤاله عما إذا كانت السعودية تريد تطوير أسلحة نووية لمواجهة إيران، قال ولي العهد السعودي إن المملكة "لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، ولك بدون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نفعل الشيء نفسه في أسرع وقت".