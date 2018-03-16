إيران تنتقد تصريح ولي عهد السعودية.. ووزير خارجية البحرين: على الناطق الإيراني التأدب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه بهرام قاسمي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني، انتقادات لاذعة لتصريحات ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، التي هاجم فيها إيران وأنها بعيدة جدا عن منافسة المملكة.

وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نطق بالحق في مقابلة سي بي اس، وبين موقفنا الصلب والثابت في وجه معسكر الاٍرهاب والعدوان. وعلى الناطق الإيراني أن يتأدب ولا يرمي غيره بصفات نظامه الإرهابي الكذاب."

اقرأ: (محمد بن سلمان: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه)

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في تصريحاته التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة CBS الأمريكية: "إيران ليست منافسا للسعودية. جيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي. الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني. إيران بعيدة جدا عن أن تكون مساوية للسعودية"

وبسؤاله عما إذا كانت السعودية تريد تطوير أسلحة نووية لمواجهة إيران، قال ولي العهد السعودي إن المملكة "لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، ولك بدون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نفعل الشيء نفسه في أسرع وقت."