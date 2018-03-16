خالد العطية: الجندي القطري أفضل جندي بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الدفاع القطري خالد العطية أن الجندي القطري هو "أفضل جندي" في المنطقة، وذلك خلال مقابلة مع موقع "تقرير الدفاع والمجال الجوي" المتخصص في الشؤون العسكرية، على هامش معرض الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس".

وعن صفقات التسليح القطرية التي تجريها قطر وشراء أنواع مختلفة من المقاتلات الجوية، قال العطية إن "أفضل جندي في هذه المنطقة هو الجندي القطري، وأنا متأكد مما أقوله، لدينا أفضل برامج التدريب، وأفضل برنامج للدمج بين الأنظمة العسكرية التي نشتريها".

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وأضاف: "نريد أن نفعل شيئين، نريد التوقف عن طلب النجدة من أصدقائنا في كل مرة نواجه أزمة بالمنطقة ونضع العبء على أصدقائنا وحلفائنا، نريد أن نفعل ذلك معهم جنبا إلى جنب إذا حدث أي أمر في المنطقة، وهذا أحد أسباب تطوير قدراتنا الدفاعية".

وتابع العطية بالقول: "ثانيا، نؤمن بشدة بأن الاستقرار والرخاء يحتاجان إلى قوة رادعة لضمان استمرارهما، نحن لسنا دولة تبحث عن الحرب نحن نسعى للسلام والتطور والرخاء، ولكن بجانب ذلك يجب أن يوجد قوة رادعة للحفاظ على الاستقرار".

وحول الاتهامات التي توجهها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر، قال العطية: "ليس لدينا وقت لنشغل أنفسنا بما يفعلونه، لدينا رؤية هنا في قطر ونعمل على تحقيق رؤيتنا في كل المجالات، وبينها تطوير قدراتنا الدفاعية، لذلك نحن نركز على تطوير ورخاء بلدنا".