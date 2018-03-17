الخزعلي يطالب السعودية بـ"دفع الثمن".. وخالد بن أحمد: "ما يترس عينه إلا التراب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم قيس الخزعلي، أمين عام تنظيم "عصائب أهل الحق" الشيعي العراقي، المملكة العربية السعودية بـ"التسبب في الأذى" للشعب العراقي، وطالبها بـ"دفع الثمن"، بينما انتقد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد تصريحات الخزعلي ووصفه بـ"المجرم".

وقال الخزعلي، في حوار مع وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نشرت مقتطفات منه، السبت، إن "الشعب العراقي بعد تجربة داعش عرف من هو صديقه ومن هو عدوه، ومن وقف إلى جانبه ودعمه وقدم له السلاح والشهداء، ومن قدم المال والدعم اللوجستي لداعش".

وأضاف أن "الشعب العراقي يعرف أن النظام السعودي هو من الخانة الثانية، ومن مجموعة أعداء العراق التي قدمت الدعم بمليارات الدولارات". وتابع بالقول: "إذا كان النظام السعودي يريد فتح صفحة جديدة لصالح الشعبين السعودي والعراقي، فعليه أولاً أن يدفع ثمن وتعويض كل ما تسبب به من أذى للشعب العراقي".

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من جانبه، علق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تصريحات الخزعلي بقوله إن "المجرم راعي العصايب ما يترس عينه إلا التراب.. يرمي التهم ويطلب فلوس. الله يعين العراق"، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة عبر حسابه على "تويتر".