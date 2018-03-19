البيان 16 لعملية سيناء 2018.. جيش مصر يعلن مقتل 30 إرهابيا

القاهرة، مصر (CNN)— اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عن مقتل 30 إرهابيا خلال الأيام الخمسة الماضية في سيناء التي تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط شبه الجزيرة.

وقال المتحدث في البيان الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن العملية أسفرت أيضا عن "قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة واستهداف وتدمير عدد 12 هدف تمثل أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية وتدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمنى جنوب غرب مدينة العريش."

وأضاف المتحدث في بيانه أنه تم "القضاء على عدد (30) عنصر تكفيري مسلح خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.. القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة بعد توافر معلومات ومقتل عدد (6) عنصر تكفيري أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم عدد (3) بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.."