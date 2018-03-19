ما الذي قاله محمد بن سلمان حول إجرءات مكافحة الفساد وحقوق الإنسان في السعودية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلته مع CBS، إن "كل إجراءات مكافحة الفساد كانت ضرورية، واتخذت بناءً على قوانين واضحة ومعمول بها؛ بهدف إيصال رسالة عدم التهاون مع أي فساد،" وفقاً لما نقله مدير مكتبه بدر العساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر، الإثنين.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية مقتطفاً آخر للمقابلة على لسان الأمير السعودي قوله: "من يتورط في الفساد سيواجه القانون."

إيران والأزمة اليمنية

وركز سلمان في حديثه على "الأيدولوجية الإيرانية اخترقت اليمن،" وعند سؤاله حول السبب من وراء وصفه للمرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي بـ "هتلر جديد للشرق الأوسط" رد الأمير السعودي قائلاً لأنه "يريد التوسع. يريد خلق مشروعه الخاص في الشرق الأوسط بدرجة تشبه كثيرا هتلر في ذلك الوقت. العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد رؤية الأحداث نفسها تتكرر في الشرق الأوسط".

وبسؤاله عما إذا كانت السعودية تريد تطوير أسلحة نووية لمواجهة إيران، قال ولي العهد السعودي إن المملكة "لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، ولك بدون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نفعل الشيء نفسه في أسرع وقت".

تنظيم القاعدة

ذكر محمد بن سلمان بأن: "أسامة بن لادن جند 15 سعودياً بهدف واضح، ووفقاً لوثائق من CIA وتحقيقات الكونغرس التي أجراها، كان أسامة بن لادن يخطط لإحداث شرخ بين الشرق الأوسط والغرب، وبين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية."

وعند سؤاله عن السبب الذي قد يدفع بأسامة بن لادن لفعل ذلك أجاب الأمير بقوله: "من أجل خلق بيئة مهيئة للتجنيد ونشر رسالته المتعصّبة بأن (الغرب يتآمر لتدميركم)، وفعلاً نجح بإحداث ذلك الانشقاق في الغرب.

وردت المذيعة عليه بتعليق قالت فيه: "وكيف تغيرون ذلك؟ لأنه يبدو وأنكم تحاولون تغيير ما يحصل هنا في الوطن؟" ليرد سلمان بقوله: "بلا شك نعمل، ونعتقد بانه نجحنا بالكثير من الأمور في السنوات الثلاث الماضية."

حقوق الإنسان بالسعودية

وذكرت المذيعة "بأن عشرات الأشخاص ممن انتقدوا حكومتك اعتقلوا خلال العام الماضي، من بينهم اقتصاديون ورجال دين ومفكّرين، هل هذا مجتمع منفتح وحر؟"

ورد سلمان بقوله: "سنحاول إعلان أكبر قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن معلومات عن هؤلاء الأشخاص، ليدرك العالم ما تفعله المملكة العربية السعودية لمحاربة التشدّد."

وطلبت المذيعة رداً على "اتهمات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه الدولة،" ليرد الأمير السعودي قائلاً: "السعودية تؤمن بالعديد من المبادئ لحقوق الإنسان، ونؤمن بمفهوم حقوق الإنسان، لكن بالنهاية فإن المعايير السعودية لا تتشابه مع المعايير اللأمريكية، لا أريد القول إننا لا نملك نقائص، بالتأكيد موجودة، وبالطبيعة نعمل على تعديل تلك النقائص."

وطرحت المذيعة سؤالاً حول ما إن كانت النساء متساويات مع الرجال، ليجيب الأمير السعودي بقوله: "بلا شك، كلنا بشر ولا يوجد هنالك فرق،" وطرحت عليه سرالاً حول تصريحات سابقة ذكرت عن الأمير بأنه أشار إلى أنه سينقل السعودية مجدداً إلى "إسلام معتدل"، ليرد بقوله: "المتطرّفين يحرّمون الاختلاط بين الجنسين، ولا يمكن التفريق بين وجود امرأة ورجل وحدهما أو تواجدهما سوياً في بيئة للعمل، العديد من هذه الأفكار تتناقض مع المبادئ التي سادت خلال حياة الرسول والخلفاء، هذا هو المثال الرئيسي، القوانين الشرعية واضحة للغاية، وتنص قوانين الشريعة على ارتداء النساء ملابس محتشمة ومحترمة كالرجال، لكن ديننا لا ينص حرفياً على ضرورة ارتداء عباءة سوداء أو حجاب أسود، القرار يعود بشكلا كلي إلى النساء ليحددن نوع الرداء اللائق والمحترم الذي تختار ارتداءه."

تابع مقتطفات نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع عبر الرابط التالي: محمد بن سلمان عن قرار القدس قبل لقاء ترامب: لا نركز على ما يثير التوتر