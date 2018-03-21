مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يدين جريمة مقتل الطالبة مريم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّر مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، علاء يوسف، عن "بالغ القلق من تصاعد الخطاب العنصري في اوروبا،" ذاكراً حادثة مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى مؤخراً في بريطانيا.

وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الانسان فى جنيف، الثلاثاء: "ندين بأقوى عبارات جريمة القتل التي تمت الأسبوع الماضي، ضد المواطنة المصرية مريم عبدالسلام في بريطانيا، وما اقترن بها من دوافع عنصرية واضحة، ونطالب الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل لتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة، وبما يُسهِم بالتصدي لجرائم الكراهية التي تتزايد معدلاتها في بريطانيا،" تابع تفاصيل قضية مريم عبر الرابط التالي: السلطات المصرية تطالب الحكومة البريطانية بتفاصيل مقتل الطالبة مريم

وأدان يوسف أيضاً "واقعة مقتل الطالبة المصرية شادن محمد الجوهري في ألمانيا والظروف العنصرية المشكوك بإحاطتها بوقائع هذا الحادث،" مطالباً الحكومة الألمانية "بتحمل مسؤولياتها في إجلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة، لمحاسبة المرتكبين."

وأضاف يوسف بخطابه: " "لقد كان من أبرز الإنجازات للمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، إبرام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وعلى الرغم من ذلك لا زالت ظاهرة العنصرية تهدد مجتمعاتنا، متخذة صوراً مستحدثة تمثلت في التمييز وكراهية الآخر على أساس أصله الديني أو العرقي او وضعه كمهاجر أو ملتمس لجوء، وبهذا الصدد يعرب الوفد المصري عن بالغ القلق من تصاعد الخطاب العنصري في اوروبا، وحضّه على كراهية الأجانب وتشجيعه على التمييز والعنف ضد أقليات اللاجئين والمهاجرين بما في ذلك العرب والمسلمين والمنحدرين من أصول أفريقية."

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