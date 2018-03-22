حماس: مقتل "المطلوب الرئيسي" في تفجير موكب رئيس الوزراء.. وعباس يطالبها بتسليم غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة حماس الفلسطينية، الخميس، عن مقتل أنس أبوخوصة الذي وصفته بـ"المطلوب الرئيسي" في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بالإضافة إلى مقتل أحد مساعدي أبوخوصة واعتقال شخص ثالث مصاب، ومقتل 2 آخرين من العناصر الأمنية بحماس.

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وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، في بيان على موقعها، إنه" منذ اللحظة الأولى لاستهداف رئيس الحكومة، في 13 مارس/ آذار الجاري، تم تشكيل لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات هذه الجريمة، وفي إطار التحقيقات المكثفة والمتواصلة تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، من تحديد هوية المتهم الرئيسي في تنفيذ عملية التفجير وهو أنس عبد المالك أبو خوصة، وتم إعلان الاستنفار الأمني في وزارة الداخلية لتعقب آثاره واعتقاله".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية وفي إطار عمليات البحث تمكنت من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية صباح الخميس غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة". وتابعت بالقول إنه "تم محاصرة عدد من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيسي أبو خوصة وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن وهما الرائد زياد أحمد الحواجري والملازم حماد أحمد أبوسويرح".

من جانبه، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن توقيت تفجير موكب رئيس الوزراء "خطير بالمعنى الوطني والسياسي والميداني" و"يهدف إلى تفجير ملفات سياسية". وقال خلال تشييع العنصرين الأمنيين اللذين قُتلا خلال مواجهة المشتبه بهم، إنه "سننتظر كشف تفاصيل التفجير، وستقول الأجهزة الأمنية في غزة كلمتها الأخيرة".

من جانبه، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قطاع غزة بـ"المختطف من قبل حماس"، وقال: "عليهم تسليم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني التي شكلناها معهم، وأولها الأمن وبشكل فوري، وهذا متفق عليه بيننا وبينهم وبرعاية مصرية، لكنهم لا يطبقون ذلك".

وأضاف: "عندها سوف نتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة". وتابع بالقول: "لن نتخلى عن شعبنا في قطاع غزة فهم أهلنا، وقد أكدنا للدول المانحة التي اجتمعت في بروكسل مؤخرا، ضرورة دعم المشروعات في قطاع غزة".