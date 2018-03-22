قطر تعلن عن قوائمها الوطنية للإرهاب.. قرقاش يعلق: تؤكد الأدلة ضدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة قطر، الخميس، "القوائم الوطنية للتصنيفات الإرهابية"، وفقاً لتغريدة نشرت عبر حساب مكتب الاتصال الحكومي لقطر.

وصنّفت قطر القوائم الإرهابية بفئتين، الاولى تضمنت أسماء أشخاص، والثانية كانت باسم جهات.

وتضمن تصنيف الأشخاص عشرة يحملون الجنسية القطرية واثنين من حاملي الجنسية السعودية وستة من حاملي الجنسية المصرية، وفقاً لما ذكر بالوثيقة وتأكدت منه CNN بالعربية عبر رسالة إلكترونية من قسم الاتصال الحكومي.

وشمل التصنيف الآخر ثماني جهات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم داعش ولاية سيناء.

وعلّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبر حسابه بتويتر قائلاً: " تضمنت القائمة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة،" مشيراً إلى أن "قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها."

هذا وقد أعلنت قطر في يوليو/تموز عام 2017، مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب "الأولى من نوعها،" وفقاً لما ذكره الشيخ سيف آل ثاني في بيان وصلت نسخة منه لـCNN آنذاك، وقد ذكر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي، ريكس تيليرسون، حينها بأن مذكرة التفاهم ليس لها صلة بالأزمة التي تشهدها بلاده مع دول خليجية أخرى.