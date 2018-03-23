وزير خارجية قطر: دول "الحصار" افتعلت الأزمة وتحاول تغيير نظام الحكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمحاولة تغيير نظام الحكم في قطر، معتبرا أنها ليست المحاولة الأولى بل الثالثة، وفقا لما نشره موقع الخارجية القطرية، الجمعة.

وقال وزير الخارجية القطري إن "ما حدث في الأزمة الخليجية كان هجوما وعدوانا ومحاولة لتغيير نظام الحكم في قطر... هذا الأمر ليس جديدا، فنفس المحاولة حدثت في عام 2014، وفي عام 1996، وبدأ هذا العدوان ضد قطر عندما بدأت في التكيف مع التغيير.. وتنفيذ استراتيجية مختلفة ورؤية مختلفة".

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وأضاف أن "هذه الدول لا تقبل اختلاف الرأي، ولا تقبل بلدا لديه نهج مختلف، ونحن نرفض التنازل عن سيادتنا"، وذلك في كلمة خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول "وجهة نظر دولة قطر من القضايا الإقليمية" نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في باريس.

واعتبر الشيخ محمد بن عبدالرحمن أنه "لم يتم ذكر أي مخاوف قبل الحصار المفروض على قطر". وقال إن "دول الحصار افتعلت الأزمة في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات". وأضاف: ""نحن نبني دبلوماسيتنا على أساس مبادئنا، ونعتقد أن منطقتنا بحاجة إلى استراتيجية أمنية متماسكة تمكن الناس من التعايش والعيش بسلام ". وتابع بالقول إن "الركيزة الأساسية في مبدأنا هي أن الناس ليسوا خاضعين لأي صفقة سياسية، وعندما تكون القضية بين الحكومة والشعب، نقف مع الشعب".