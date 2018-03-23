الجبير يرد على إيران: السعودية ليست بحاجة لمن يدافع عنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، الجمعة، تصريحات نظيره الإيراني جواد ظريف بشأن استعداد إيران للدفاع عن السعودية بأنها "غريبة"، وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية "ليست بحاجة لمن يدافع عنها".

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حيث يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية، إن "المملكة عانت منذ ثورة الخميني عام 1979 من عدوان النظام الإيراني ودعمه للإرهاب".

قد يهمك/ محمد بن سلمان: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه

وأضاف الجبير أن "إيران قامت بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة... ومتورطة في اغتيال دبلوماسيين سعوديين"، وتابع بالقول: "إيران يجب أن تدفع الثمن إذا لم تتخل عن سياستها العدوانية"، وفقا لما نقله حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر" وقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "على إيران أن تحترم حسن الجوار إذا أرادت أن يكون لها دور في المنطقة". وقال الجبير إن دور النظام الإيراني مدمّر في اليمن عبر تزويده ميليشيا الحوثي بالصواريخ النظام الإيراني جند الميليشيات في اليمن".

وكان وزير الخارجية الإيراني قال إن "بلاده ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي". وأضاف: "السعوديون يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم".