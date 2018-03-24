الداخلية المصرية: قتيل بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية

القاهرة، مصر (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن انفجار عبوة ناسفة في الإسكندرية، وذلك خلال مرور مدير أمن الإسكندرية بسيارته، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيل من أفراد الشرطة.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "صباح اليوم السبت الموافق 24 الجاري انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته..."

وأضاف البيان أن ذلك "أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارى استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة."