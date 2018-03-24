إيران ترد على الجبير: كلام عبث والسعودية أوصلت جميع المبادرات لطريق مغلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، على التصريحات التي أدلى بها عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية في معهد بروكينغز الأمريكي، واصفا إياها بـ"كلام عبث."

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "إنه (الجبیر) يتحدث عن الحل السياسي لازمات المنطقة خاصة ازمة اليمن في حين أن بلاده اوصلت جميع المبادرات السياسية (لحل الازمات) خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة إلى طريق مغلق."

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وأضاف المتحدث الإيراني قائلا: "إن الجبير لا يتحدث سوي بلغة القنابل والنيران والعنف مع الشعب اليمني المظلوم الذي يعاني من الحصار والمجاعة.. إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المسؤولون السعوديون حينما تطأ اقدامهم أرض الحكام المتغطرسين بتجاوز الحد في الوقاحة والصلافة والتفوه بالكلام العبث والأباطيل."

وتابع قائلا: "ليس خافيا اليوم في العالم على الجميع وحتى على حكامهم الأمريكيين، أي دولة وأي فكر، ان لم نقل المصدر الوحيد فهما المصدر الرئيس والمروج للإرهاب وزعزعة الأمن والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم."