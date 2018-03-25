أردوغان يعلن بدء عمليات عسكرية في سنجار شمال العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن بدء عمليات عسكرية في سنجار شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا كـ"منظمة إرهابية"، وذلك بعد إعلان الجيش التركي السيطرة على منطقة عفرين السورية بعد معارك ضد مقاتلين أكراد.

وقال أردوغان: "سبق أن قلنا إن عملياتنا العسكرية لن تقتصر على عفرين، خاصة أن إرهابيي PKK انسحبوا باتجاه سنجار، والآن بدأت العمليات في سنجار"، وذلك في كلمة أمام حشد جماهيري بولاية طرابزون، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

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وأضاف أردوغان: "نحن نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج، لسنا دولة احتلال، وهمنا الأكبر مكافحة الإرهابيين". وتابع بالقول إن عملية "غصن الزيتون نجحت في تحييد 3747 إرهابيا في عفرين" منذ انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدا: "قلنا إننا سندخُل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

ودعا أردوغان الولايات المتحدة إلى تسلّم السيطرة في منطقة منبج من وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، اللذين وصفهما بـ"الإرهابيين" وتسليمها إلى من وصفهم بـ"أصحابها الحقيقيين". وقال أردوغان إنه "في حال عدم إخراج التنظيم الإرهابي من منبج، فإن تركيا ستضطر لتحقيق ذلك بالتعاون مع سكان المنطقة".

وأضاف الرئيس التركي: "أشقاؤنا يبعثون برسائل يطالبون فيها تركيا بإحلال الأمن والاطمئنان والاستقرار، بدءا من تل رفعت ومنبج وتل أبيض ورأس العين وكل المناطق هناك". وتابع بالقول: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه نداءاتهم وسنلبي طلبهم".