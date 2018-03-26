وزير خارجية البحرين حول صواريخ الحوثي: جنت على نفسها براقش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه بتويتر، إطلاق الصواريخ من اليمن على المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وشدد الوزير على أن "صواريخ الحوثي إيرانية،" مغرّداً بصيفة تهديدية قائلاً: "جنت على نفسها براقش، وستعرف إيران أي منقلب تنقلب وأي مصير تصير إليه."

وقد اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة ثلاثة مصريين بالعاصمة السعودية.

وجاء الإعلان عن اعتراض الصواريخ عقب كلمة لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن، شاهد الفيديو اعلاه للقطات حصرية حصلت عليها CNN لصاروخ سابق أطلقه الحوثيون نحو الرياض.