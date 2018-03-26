الكويت تدين إطلاق الصواريخ على السعودية: "تعبر عن تعنّت الحوثيين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية الكويتية إطلاق 7 صواريخ من قبل الحوثيين من اليمن إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأولى من يوم الإثنين.

ونشرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، ذكرت فيه نقلاً عن مسؤول بالوزارة، لم تصرّح عن اسمه: "إن دولة الكويت وقد تابعت بإستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين."

وأكدت الوزارة "إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه،" وفقاً لما ذكر بالبيان.

وطالب المصدر المذكور بالبيان المجتمع الدولي "لا سيما مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات."

ونشر وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: "اللهم احفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل مكروه"

ونقلت وكالة الانباء السهودية "واس"، إرسال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، "أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة من داخل الأراضي اليمنية والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضها جميعاً وتدميرها."

وقد استهدفت ثلاث من هذه الصواريخ السبعة بالرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة ثلاثة مصريين بالعاصمة السعودية.

وجاء الإعلان عن اعتراض الصواريخ عقب كلمة لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.