خلفان: المفروض اذا تعرضت مقاتلات قطرية لطائرات مدنية أن تسقط.. وقطر تنفي بيان الهيئة الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الثلاثاء، بأن الغاية من اقتراب طائرات مقاتلتين قطريتين من طائرات للطيران المدني الإماراتي هو "إحداث رعب لدى المسافرين."

وأضاف خلفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر بأن ما حدث هو "نموذج من نماذج إرهاب تنظيم الحمدين،" وقال: "المفروض اذا تعرضت مقاتلات قطرية لطائرات مدنية أن تسقط."

ونقلت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر حسابها بتويتر، الثلاثاء، نفي هيئة الطيران الممدني في قطر ما ورد ببيان هيئة الطيران المدني بالإمارات، الاثنين، ما قالت إنه اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات وذلك خلال تحليقهما في المجال الجوي الخاضع للسيطرة البحرينية.

وذكرت الهيئة الإماراتية ببيانها، الإثنين، بأن "هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي."

وذكرت الهيئة القطرية عبر البيان الذي أعادت الخاطر تغريده بأن الهيئة الإماراتية ببيانها "تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية،" مشيرة إلى "استمرار شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين بتجاهل تنبيهات الهيئة بدولة قطر للطائرات التي لا تخضع لاتفاقية شيكاغو والتي تقوم باستمرار باختراق الأجواء القطرية."