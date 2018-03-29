حصريا.. نواب أمريكيون يطالبون FBI بتحقيق حول كوشنر ومحمد بن سلمان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالب 6 أعضاء بمجلس النواب الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر راي بالتحقيق فيما إذا كان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد سرب معلومات سرية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك وفقا لرسالة حصلت CNN على نسخة منها.

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وجاءت الرسالة التي بعثها أعضاء مجلس النواب إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد تقرير لموقع "إنترسبت"، ذكر فيه أن مصادر مقربة من الأمير محمد بن سلمان نسبت إليه قوله إن كوشنر ناقش معه أسماء قيادات سعودية غير وفية لولي العهد، كما نقل التقرير عن أحد المصادر زعمه ان الأمير محمد بن سلمان قال إن كوشنر في جيبه، وهو ما نفاه ولي العهد في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، على هامش زيارة للولايات المتحدة.

وفي رسالتهم إلى مدير "FBI"، قال 6 أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب: "نطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق فوري لمعرفة إذا ما كانت هذه التقارير صحيحة أم لا، واكتشاف مدى تعرض المصادر والمعلومات للإفشاء".

وأضاف النواب الديمقراطيون أن "سلامة المعلومات السرية تقع ضمن اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن في الوقت الذي يملك الرئيس سلطة إزالة السرية عن المعلومات ونشرها، فإن مستشاري الرئيس ليس لديهم هذه الصلاحية".

واختتم النواب رسالته بتوجيه مناشدة إلى راي، قائلين: "نحث القسم على التحقيق في هذه الاتهامات، ونقدر اهتمامكم بها". والنواب الذين بعثوا الرسالة هم: تيد ليو وجيرالد كونولي، ودونالد بيير، وبراميلا جايبال، وبيتر ولش وروبن جاليجو.