جوعان بن حمد: 300 يوم من "حصار" قطر تعني فشل "حلف العدوان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وشقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الجدل الذي اشتعل على موقع "تويتر"، السبت، حول هاشتاغ "#٣٠٠_يوم_علي_حصار_قطر".

قد يهمك.. وزير خارجية قطر: دول "الحصار" افتعلت الأزمة وتحاول تغيير نظام الحكم

وقال الشيخ جوعان بن حمد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "٣٠٠ يوم على حصار قطر تعني في وجهها الآخر ثلاثمائة يوم من فشل حلف العدوان وقطيعة الأرحام". وأضاف: "ثلاثمائة يوم شقّت فيها قطر طريقها يَبَساً بين أمواج المؤامرات المتلاطمة بفضل الله ثم بفضل صمود قيادتها وجهود أهل قطر وكل من يعيش على أرض قطر".

واشتعل الجدل على تويتر حول هاشتاغ "#٣٠٠_يوم_علي_حصار_قطر"، الذي تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا في دول الخليج، بتعليقات حادة من أنصار قطر من جهة وأنصار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، ونرصد فيما يلي بعضا من التعليقات: