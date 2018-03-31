ولي عهد السعودية: بشار الأسد سيبقى ومن مصلحته ألا يكون دمية بيد إيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إن الرئيس السوري، بشار الأسد "سيبقى في السلطة" لافتا إلى أن من مصلحته ألا يكون "دمية" بيد إيران على حد تعبيره.

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جاء ذلك في مقابلة لولي العهد السعودي مع تايم الامريكية، حيث نقلت الصحيفة قوله: "بشار سيبقى، ولكن أنا أؤمن أن مصالح بشار لن تكون بالسماح للإيرانيين القيام بما يريدونه."

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ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى "الهلال الشيعي" الذي تحاول إيران خلقه عبر الميليشيات وحلفائها لتوجد خط إمداد من لبنان إلى سوريا إلى العراق ثم طهران، ودور القوات الأمريكية في الحيلولة دون ذلك، حيث قال: ""نؤمن بأن على القوات الأمريكية البقاء في سوريا على المدى المتوسط إن لم يكن على المدى الطويل."

وتابع قائلا: "إذا سحبت هذه القوات (الأمريكية) خارج شرق سوريا (حيث تحافظ أمريكا على قاعدة في منطقة دير الزور) سنفقد ذلك الحاجز، وهذا الكريدور (الممر) سيخلق الكثير من الأمور في المنطقة،" وفقا لما نقلته الصحيفة الأمريكية.