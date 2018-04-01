ناشط سوري: "اتفاق جزئي" لإخراج الجرحى من دوما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الناشط بلال أبو صلاح، في حديث مع CNN، الأحد، التوصل إلى اتفاق جزئي لإخراج الجرحى من مدينة دوما.

وذكر الناشط السوري بأن الاتفاق تم بين اللجنة المدنية المكلّفة بالمفاوضات في دوما، التي تعتبر آخر معقل للمعارضين في الغوطة الشرقية، وبين الحكومتين الروسية والسورية.

وأضاف أبو صلاح بأنه ورغم أن الاتفاق مخصص للظروف الإنسانية "لكن لا أحد يرغب بالمغادرة،" مشيراً إلى أن "سكان دوما يرفضون الرحيل القسري من منازلهم والأمر ذاته ينطبق على جيش الإسلام، سوف نظل ونبقى في دوما."

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وقال أبو صلاح إن النظام السوري ألقى بمنشورات فوق المدينة، الأحد، ليرسل صورة لإحداها، قيل فيها: "سوريا وطن للجميع،" وأنه "حان الوقت لنمسح الدمعة ونعيد البسمة للجميع."

وقد أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" خروج أشخاص من دوما، واصفة إياهم بـ "الإرهابيين"، وذكرت في خبر نشر، الأحد: " أفاد موفد سانا إلى ممر مخيم الوافدين ببدء إخراج عدد من الإرهابيين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى إدلب."

هذا وقد نشرت الوكالة مقطع فيديو أظهر بلدتي سقبا وكفر بطنا بمنطقة الغوطة الشرقية التي حوصرت لأعوام من قبل قوات النظام، وراح ضحية القصف الجوي وبالمدفعية أكثر من 1700 مدني خلال الشهر الماضي وحده، وفقاً لما ذكرته نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال خطاب وجّهته لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: