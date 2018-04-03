الكويت تصدر حكماً بالإعدام شنقاً بجريمة قتل عاملة فلبينية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صدر حكم الإعدام بحق زوجين بمحاكمة غيابياً في الكويت، بعد إدانتهما بجريمة قتل خادمة فلبينية، جوانا ديمافاليس، وفقاً لما ذكرته السلطات الفلبينية.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفلبينية، الإثنين، ذكرت ترحيبها "بحكم المحكمة الكويتية"، بإدانة "المتهمين الأساسيين" بمقتل الشابة ذات 29 عاماً.

هذا وتسببت جريمة مقتل ديمافاليس بعاصفة دبلوماسية بين الكويت والفلبين، بعد اكتشاف جثتها في شقة اللبناني نادر عصام عساف، وزوجته سورية الجنسية منى حسون، بعد عام ونصف من اختفاء ديمافاليس، ليلاحقا من قبل الإنتربول.

وذكرت "CNN Philippines" بأن عساف اعتقل في سوريا، وهو محتجز حالياً في لبنان، وتفكر السلطات باحتمالية تسليمه إلى الكويت.

وذكرت الوزارة ببيانها أن "السلطات الكويتية أعلمت وكيل الوزارة بشؤون العاملين المهاجرين، سارة لو أريولا، بقرار المحكمة خلال اجتماع بالكويت الأحد،" مضيفة بأن السفارة الفلبينية بالكويت حصلت على نسخة من قرار المحكمة.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية بأن "المحكمة الجنائية خلال جلسة الاستماع الأولى اليوم (1 إبريل) حكمت على لبناني وزوجته بالإعدام شنقاً بعد قتلهما عاملة فلبينية ووضعها بالثلاجة."

ولم ترد وزارة العدل الكويتية على طلب CNN التعليق.

وذكر وزير الخارجية الفلبيني، ألان بيتر كايتانو، بأن مانيلا لاحظت "التصرف السريع الذي اتخذته السلطات الكويتية" المتّصلة بديمافاليس، مضيفاً: "إنه تطور مهم بسعينا لتحقيق العدالة لديمافاليس."

وقد تسببت الضجة حول هذه الجريمة بإعادة الفلبين لآلاف العمّال الفلبينيين من الكويت إثر الحادثة، شاهد الفيديو.. مئات الفلبينيين يعودون من الكويت ورئيسهم يعدهم بتقديم روحه

وقد نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الإثنين، تغريدات حول لقاء مسؤولين من الإدارة العامة لشؤون الإقامة ووفد السفارة الفلبينية، ونقلت الكويت عن المدير العام للإدارة اللواء طلال معرفي قوله إنه سيتم تسهيل الإجراءات "لسرعة استقدام العمالة المنزلية لتحقيق التوازن بن العرض والطلب."