بوتين يحذر من "القدرات المدمّرة" لتنظيم "داعش"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تنظيم "داعش" قد هزم في سوريا إلا أنه يحمل "قدرات مدمّرة"، في تصريح أعلن بالنيابة عنه أمام الحاضرين بمؤتمر موسكو للأمن الدولي، الاربعاء، وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة "نوفوستي" الرسمية الروسية.

وقد قرأ البيان رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي بيتروشيف، ونقلت الوكالة بأن بوتين ذكر إن تنظيم "داعش" لا يزال بإمكانه "تغيير تكتيكاته بسرعة" والهجوم على دول أخرى حول العالم.

تحليل.. الحل الروسي-التركي-الإيراني لسوريا سيترك فراغاً

وقال بوتين بالتصريح المقروء: "من الضروري أن نفكر سوياً بأشكال جديدة لتعاون متعدد الأطراف يمكنها أن تسمح لنا توطيد الفائدة المترتّبة على محاربة الإرهاب ومنع انتشار المزيد من هذا التهديد،" وفقاً لما نقلته الوكالة على لسانه.

ويأتي هذا التصريح من بوتين غيابياً، بسبب زيارة الرئيس الروسي للعاصمة التركية للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، لبحث حلول للأزمة السورية.

وتأتي دعوة بوتين لأشكال جديدة من التعاون، بالتزامن مع التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "بوقت قريب جداً".. اقرأ.. ترامب: سنخرج من سوريا قريبا جدا.. ودعوا الآخرين يهتموا بالأمر الآن