مفتي مصر: ممارسة لعبة "الحوت الأزرق" حرام شرعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مفتي مصر الدكتور شوقي إبراهيم علام، الخميس، أن ممارسة لعبة "الحوت الأزرق"، التي أثارت جدلا في مصر مؤخرا، حرام شرعا، مطالبا السلطات المصرية بتجريمها.

وقال علام: "يحرم شرعا المشاركة في اللعبة المسمّاة بـ(الحوت الأزرق Blue Whale)، وعلى من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها. وتهيب دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومنعها بكل الوسائل الممكنة"، وفقا لما نقله موقع دار الإفتاء المصرية.

وجاء في بيان لدار الإفتاء أن "المشارك في هذه اللعبة يبدأ بعد التسجيل فيها بنقش رمز على جسده بآلة حادة، كالسكين أو الإبرة أو نحوهما، وفي هذا الفعل إيذاء من الإنسان لنفسه، وهو أمر محرم شرعا". وأضاف البيان أن "المشارك في نهاية اللعبة يقوم بأحد فعلين إما أن يقتل نفسه وهو الانتحار، أو يقتل غيره. وقد حرمت الشريعة الإسلامية إتلاف البدن وإزهاق الروح عن طريق الانتحار أو ما يؤدي إليه".

وأفادت وسائل إعلام محلية مصرية بأن عضو البرلمان شريف الورداني طالب بعقد جلسة لمجلس النواب لمنع لعبة الحوت الأزرق ووقف ما وصفها بألعاب الموت. وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية مصرية أخرى تتحدث عن وفاة ابن عضو سابق في مجلس النواب يدعى حمدي الفخراني، وربطت سبب الوفاة بلعبة "الحوت الأزرق".