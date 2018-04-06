إيران ترد على محمد بن سلمان: السعودية هبطت إلى مستوى متملق لإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، السياسات السعودية الأخيرة بأنها "تراجيديا حزينة"، معتبرة أن المملكة العربية السعودية هبطت إلى مستوى "بلد متملق للكيان الصهيوني"، وذلك ردا على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إسرائيل وإيران.

وكان ولي العهد السعودي قال، في مقابلة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية، الخميس، إن "إيران هي سبب مشكلات الشرق الأوسط لكنها لا تمثل تهديدا للسعودية" وإن "النظام الإيراني قد اختطف الدولة". وعن إسرائيل، قال: "أعتقد أن لدينا عدو مشترك، ويبدو أن هناك العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي، ولكن لا يمكن أن يكون لنا علاقة مع إسرائيل قبل حل قضية السلام مع الفلسطينيين، لأن كلا منهما لديه الحق في الحياة والتعايش".

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، قائلا إن "شغف ولي العهد السعودي بالسلطة قد تخطى حدوده ليتحول إلى مرض مزمن يصعب علاجه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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وأضاف قاسمي أن "مساعيه الرامية إلى استرضاء واشنطن والكيان الصهيوني جعلت منه شخصا يطلق تصريحات مخجلة". وتابع بالقول إنه "لا يستوعب طبيعة الممارسات الظالمة المرتكبة بحق الأمة الإسلامية وبحق الفلسطينيين، وبات لا يعرف فلسطين ولا العالم العربي ولا العالم الإسلامي ولا يفرق بين الصديق والعدو".