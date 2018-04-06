أمير قطر يصل أمريكا ويلتقي ترامب الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتزامن مع انتهاء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا، التي بدأت في 20 مارس/ آذار الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، لبحث "سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبدأت زيارة أمير قطر للولايات المتحدة بوصوله إلى ولاية فلوريدا حيث سيزور مقر القيادة المركزية الامريكية بمدينة تامبا، وكان في استقباله بالمطار الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية.

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ثم سيتوجه أمير قطر إلى مدينة ميامي، حيث سيلتقي مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ويشمل برنامج الزيارة واشنطن عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.