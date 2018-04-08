بعد جدل "اختفاء" حساب الشريم بتويتر.. رئاسة شؤون الحرمين: لا يوجد حسابات لأئمة الحرم بمواقع التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الأحد، عن عدم وجود حسابات لأئمة الحرم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في بيان يأتي بعد جدل أثير عما وصفه نشطاء "اختفاء" حساب إمام الحرم، سعود الشريم عن تويتر.

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وقال المتحدث الرسمي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد بن محمد المنصوري: "لا يوجد أي حسابات لأئمة الحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي ونظرًا لما للحرمين الشريفين من مكانة عظيمة ولما لأصحاب الفضيلة الأئمة من منزلة كريمة وحيث أن بعض هذه المواقع تعمد إلى التشويش والإثارة والبلبلة وتعج بإثارة موضوعات جدلية تخضع لتأويلات متباينة لها تأثيرات سلبية على وحدة الأمة واجتماعها على الكتاب والسنة."

وتابع قائلا: "لذلك وتحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على شرف الإمامة وعلى مكانة الأئمة في نفوس المسلمين جميعاً فإن الرئاسة تؤكد بأنه لا توجد أي حسابات لأصحاب الفضيلة الأئمة وما يوجد من حسابات فهي وهمية غير رسمية لا تمثل أصحاب الفضيلة الأئمة."