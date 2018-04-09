عبدالله بن زايد يعيد نشر تغريدة مقابلة "تجار المخدرات في لبنان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، الاثنين، نشر تغريدة للمقابلة التي بثتها قناة OTV اللبنانية مع عدد من تجار المخدرات في لبنان والتصريحات التي أدلوا بها حول حزب الله اللبناني.

وأعاد الشيخ عبدالله بن زايد تغريد المقابلة على حسابه الشخصي، نقلا عن حساب "شؤون إيرانية" الذي نشر المقطع بتعليق: "حزب الله وتجارة المخدرات، ليست مفاجئة ولكن اعتراف مهم.. تهديد الدولة وتهديد المذيعة والخروج على القانون بكل صراحة، والخدمات المتبادلة بين حزب الله وتجار المخدرات.. لبنان تستحق أفضل من ذلك.. شاهد كل ذلك هنا."

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ويذكر أن الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، أعاد نشر المقابلة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأحد، بتعليق قال فيه: "نصر الله الإرهابي وحشاشو العصر.. مشهد مافياوي حتى المذيعة لم تسلم منه."

ويبرز في المقطع عدد من "تجار المخدرات" حيث تقوم مذيعة القناة بطرح عدد من الأسئلة عليهم، ليجيب أحدهم أن "السيد" في إشارة إلى حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، هو من ضمن أمنها وأمن كاميرتها، ليعيد توجيه الإجابة في وقت لاحق بأنه قصد "لبنان" بشكل عام.