منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعبر عن قلقها.. ولافروف: لا أدلة على استخدام مواد كيماوية بدوما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبّر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، الإثنين، عن "قلقه العميق تجاه الهجوم الكيماوي المشتبه بوقوعه في 7 أبريل في دوما،" بمنطقة الغوطة الشرقية في سوريا، وفقاً لما ذكر في بيان له.

وذكر البيان القصير بأن بعثة للتأكد من الحقائق ستعمل للتأكد من احتمالية استخدام أسلحة كيماوية فعلاً.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إنه "لا أثر" لاستخدام أسلحة كيماوية في دوما بسوريا.

وأضاف لافروف قائلاً إن: "خبراءنا العسكريين توجهوا إلى هناك، بالإضافة إلى ممثلين من الهلال الأحمر السوري، والذين يملكون سمعة حسنة بين المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ولم يعثروا على أي آثار لاستخدام الكلورين أو أي مادة كيماوية أخرى ضد المدنيين."

يتزامن هذا مع تصاعد التوتر على الساحة السورية، في وقت تستمر به قوات المعارضة من الخروج من دوما وفقاً لاتفاقية عقدت الأحد من جهة، وبين هجوم شهدته قاعدة "تيفور" الجوية، صباح الإثنين، في مدينة حمص السورية، لتوجه روسيا وسوريا أصابع الاتهام نحو الجيش الإسرائيلي، في حين رفضت قوات الدفاع الإسرائيلية "تقديم تعلييق حالياً"، عند سؤالها من قبل CNN حول ضلوعها بالهجوم.