الحريري عن صورة تجمعه بولي العهد السعودي وماكرون: لا تعليق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، صورة تجمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وكتب فوقها "لا تعليق".

وشارك الحريري متابعيه، صورة "السيلفي" التي التقطها خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، وكتب فوقها "لا تعليق".

من جانبهم، تفاعل متابعو رئيس الوزراء اللبناني مع الصورة، إذ كتبت متابعة "هيدا يلي بسمو التكتيك قوية كتير الله يقويكن"، وقال آخر "يا دولة الرئيس والله في ناس رح تنجلط شوي شوي الله يحميك".

ويقوم ولي العهد السعودي بزيارة لباريس، وقع خلالها مع الرئيس الفرنسي على اتفاقية تعاون لتطوير المواقع الأثرية، واتفاقيات اقتصادية مشتركة أخرى.

يذكر أن الحريري كان قد نشر صورة جمعته بملك المغرب، محمد السادس، وماكرون، الإثنين، وكتب فوقها "لا تعليق".