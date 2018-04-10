منظمة حظر الكيماوي تعلن إرسال مفتشين إلى دوما السورية "بوقت قصير"

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الثلاثاء، إنها سترسل بعثة للتقصي من الحقائق إلى مدينة دوما للتحقيق في تقارير وقوع هجوم كيماوي أدى إلى مقتل العشرات.

وقالت المنظمة إنها تطلب من الحكومة الروسية "توفير الإجراءات الضرورية لإرسال تلك البعثة.

وأضافت المنظمة بأن هذا القرار ياتي تماشياً مع مطالب الحكومة السورية والروسية للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما، مضيفة بان الفريق يتحضر للتوج إلى سوريا "في وقت قريب."