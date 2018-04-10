سوريا توجه دعوة لفريق دولي لبحث "الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية في دوما"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجهت الخارجية السورية دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو "OPCW" لزيارة مدينة دوما السورية بعد انتشار تقارير حول وقوع هجوم كيماوي في المدينة السبت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة بأن الخارجية وجهت الدعوة الرسمية لبعثة تقصي الحقائق بالمنظمة للتحقيق "في الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكميائية فيها."

ونقلت الوكالة على لسان مصدر مسؤول قوله إن الدعوة وجهت " رداً على حملة الافتراءات التي أطلقتها بعض الدول الغربية ضد الجمهورية العربية السورية على خلفية الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بتاريخ 7 نيسان 2018."

وذكر المصدر بأن سوريا "تجدد إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف وفي أي مكان كان،" مضيفاً تأكيد الحكومة السورية "على تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها وهي تتطلع إلى أن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على ادلة ملموسة ذات مصداقية."

تزامن هذا مع تصاعد التوتر على الساحة السورية، في وقت يستمر به خروج المدنيين وقوات المعارضة من دوما وفقاً لاتفاقية عقدت الأحد.