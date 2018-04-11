فيتو روسي ضد مشروع القرار الأمريكي لتحقيق مستقل بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- استخدمت روسيا، الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي حول إجراء تحقيق مستقل بشأن الدعاوى المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية.

وأتى التصويت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عرضت فيه الولايات المتحدة بمسودتها إنكارها للهجوم الكيماوي المشتبه به، وطالبت بالمساعدات الإنسانية "للمنطقة التي طالها الهجوم" ودعت لإجراء تحقيق مستقل.

من جهتها قدمت روسيا مشروع قرار حول تقديم آلية مشتركة للتحقيق غير مستقلة بالكامل، بشكل يقوم فيه المحققون باقتراح تحميل الجهات المسؤولية، وأن القرار النهائي يعود لمجلس الأمن ذاته، وقد دعم مشروع القرار الروسي فقط بعثة تقصٍّ للحقائق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولم تتمكن روسيا من جمع الأصوات لدعم مشروع قرارها.

هذا وقد أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الثلاثاء، عن إرسالها بعثة لتقصي الحقائق "في وقت قصير".