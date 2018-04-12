أنجيلا ميركل: لن نشارك بعملية عسكرية محتملة ضد سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أي احتمال ألماني للمشاركة بضربات جوية ضد سوريا.

أتت تصريحات ميركل خلال مؤتمر صحفي جمعها مع رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، الخميس.

وقالت ميركل إنه "يتوجب التفكير بالأطياف الكاملة للإجراءات،" عند سؤالها حول الاستجابة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

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وأضاف ميركل بأن "ألمانيا لن تشارك بأي ضربة عسكرية محتملة،" لكن ألمانيا "ستدعم كافة النشاطات المتخذة من قبل مجلس الأمن الدولي."

تأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتراجع عن موعدها الزمني لاحقاً، توعد فيها ترامب ضرب سوريا "بصواريخ ذكية"، إثر اتهام دولي لاستخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية لشن هجوم في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية، السبت.